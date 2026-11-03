Два пассажирских самолёта Ryanair совершили аварийную посадку в аэропорту Фьюмичино в Риме после анонимных сообщений о возможной взрывчатке на борту. Самолёты, следовавшие из Португалии и Ирландии, перед посадкой сопровождали военные истребители. Об этом сообщает RMF24.

Проверка в аэропорту Фьюмичино

По данным итальянских СМИ, аэропорт получил анонимную информацию о вероятных взрывных устройствах на борту двух самолётов авиакомпании. После введения усиленных мер безопасности рейсы сопровождали истребители, а на аэродроме их ждали сапёры.

После приземления службы проверили пассажиров, багаж и оба самолёта. В ходе проверок не обнаружили взрывчатых веществ или другой угрозы. Сообщения о бомбах оказались ложными.

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Другие тревоги в регионе

В тот же день сообщения о возможной взрывчатке также повлияли на авиасообщение в других странах. Самолёт, летевший из Израиля, совершил аварийную посадку в Софии, а болгарские службы начали проверку информации.

В Польше рейс из Лондона перенаправили в аэропорт Варшава-Модлин, который временно приостановил работу. Самолёт из Копенгагена проверили после посадки в аэропорту имени Шопена в Варшаве. В обоих случаях угроза не подтвердилась. Накануне самолёт Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, после сообщения о бомбе направили в Будапешт.

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