Премьер-министр Великобритании Энди Бернем готовится обсудить в Брюсселе, Бельгия, пакет договоренностей с Европейским союзом по аграрной торговле, системе торговли выбросами и молодежным визам. Ожидается, что во время встречи с европейскими лидерами 20 ноября стороны объявят об этих договоренностях. По данным The Guardian, чиновники с обеих сторон почти согласовали тексты трех соглашений, хотя отдельные детали еще предстоит окончательно согласовать.

Бернем должен встретиться с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Часть положений может вступить в силу только в 2028 году. Премьер заявил, что пакет может увеличить экономику Великобритании на 17 млрд фунтов стерлингов, или на 0,4%.

Аграрная торговля и животные

Правительство Великобритании оценивает потенциальную стоимость аграрного соглашения более чем в 5 млрд фунтов стерлингов к 2040 году. Согласно предложенным правилам, британским компаниям и путешественникам больше не потребуется сертификат для перевозки в Европу живых животных, в том числе домашних питомцев. Тем, кто ввозит домашних животных в ЕС, планируют выдавать паспорта для животных, что должно устранить необходимость оформлять документы перед каждой поездкой.

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Британским производителям могут разрешить в переходный период продавать отдельные товары, запрещенные законодательством ЕС, в том числе некоторые пестициды. Соглашение также должно открыть торговлю другими товарами, среди которых живые моллюски и шотландский лосось.

Выбросы и молодежные визы

Отдельное соглашение должно обеспечить Великобритании доступ к системе торговли выбросами ЕС. В обмен Лондон будет выплачивать Европейскому союзу миллиарды фунтов стерлингов, чтобы избежать действия трансграничного углеродного налога, который должен вступить в силу в январе.

Стороны также обсуждают программу молодежного обмена для десятков тысяч людей в возрасте до 30 лет. Она предусматривает визы для проживания, работы и поездок на территории Великобритании и ЕС. Для каждого государства-члена Европейского союза планируется установить отдельную квоту. Великобритания параллельно добивается механизма, по которому она не будет выдавать британцам визы для поездок в страну ЕС, если эта страна откажется предоставить свою квоту виз.

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