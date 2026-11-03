Бернем готується оголосити пакет домовленостей з ЄС 20 листопада — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем готується обговорити у Брюсселі, Бельгія, пакет домовленостей з Європейським Союзом щодо аграрної торгівлі, системи торгівлі викидами та молодіжних віз. Очікується, що під час зустрічі з європейськими лідерами 20 листопада сторони оголосять про ці домовленості. За даними The Guardian, посадовці обох сторін майже погодили тексти трьох угод, хоча окремі деталі ще мають остаточно узгодити.

Бернем має зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Частина положень може набути чинності лише у 2028 році. Прем’єр заявив, що пакет може збільшити економіку Великої Британії на 17 млрд фунтів стерлінгів, або на 0,4%.

Аграрна торгівля та тварини

Уряд Великої Британії оцінює потенційну вартість аграрної угоди більш ніж у 5 млрд фунтів до 2040 року. За запропонованими правилами британським компаніям і мандрівникам більше не знадобиться сертифікат для перевезення до Європи живих тварин, зокрема домашніх улюбленців. Тим, хто ввозитиме домашніх тварин до ЄС, планують видавати паспорти для тварин, що має усунути потребу оформлювати документи перед кожною поїздкою.

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Британським виробникам можуть дозволити протягом перехідного періоду продавати окремі товари, заборонені законодавством ЄС, зокрема певні пестициди. Також угода має відкрити торгівлю іншими товарами, серед яких живі молюски та шотландський лосось.

Викиди та молодіжні візи

Окрема угода має забезпечити Великій Британії доступ до системи торгівлі викидами ЄС. За це Лондон виплачуватиме Євросоюзу мільярди фунтів, щоб уникнути дії транскордонного вуглецевого податку, який має набути чинності в січні.

Сторони також обговорюють програму молодіжного обміну для десятків тисяч людей віком до 30 років. Вона передбачає візи для проживання, роботи й подорожей на території Великої Британії та ЄС. Для кожної держави-члена Євросоюзу планують встановити окрему квоту. Велика Британія паралельно домагається механізму, за яким вона не видаватиме віз британцям для поїздок до країни ЄС, якщо ця країна відмовиться видати свою квоту віз.

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