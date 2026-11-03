Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przygotowuje się do omówienia w Brukseli w Belgii pakietu porozumień z Unią Europejską dotyczących handlu rolnego, systemu handlu emisjami oraz wiz młodzieżowych. Oczekuje się, że podczas spotkania z europejskimi przywódcami 20 listopada strony ogłoszą te porozumienia. Według The Guardian, urzędnicy obu stron niemal uzgodnili teksty trzech umów, choć niektóre szczegóły wciąż wymagają ostatecznego uzgodnienia.

Burnham ma spotkać się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Antóniem Costą. Część postanowień może wejść w życie dopiero w 2028 roku. Premier powiedział, że pakiet może zwiększyć gospodarkę Wielkiej Brytanii o 17 mld funtów, czyli o 0,4%.

Handel rolny i zwierzęta

Rząd Wielkiej Brytanii szacuje potencjalną wartość umowy rolnej na ponad 5 mld funtów do 2040 roku. Zgodnie z proponowanymi zasadami brytyjskie firmy i podróżni nie będą już potrzebować certyfikatu do przewozu do Europy żywych zwierząt, w tym zwierząt domowych. Osobom wwożącym zwierzęta domowe do UE planuje się wydawać paszporty dla zwierząt, co powinno wyeliminować konieczność załatwiania dokumentów przed każdą podróżą.

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Brytyjscy producenci mogą otrzymać zgodę na sprzedaż w okresie przejściowym niektórych towarów zakazanych przez prawo UE, w tym określonych pestycydów. Umowa ma również otworzyć handel innymi towarami, w tym żywymi mięczakami i szkockim łososiem.

Emisje i wizy młodzieżowe

Odrębna umowa ma zapewnić Wielkiej Brytanii dostęp do unijnego systemu handlu emisjami. W zamian Londyn będzie płacić Unii Europejskiej miliardy funtów, aby uniknąć transgranicznego podatku węglowego, który ma wejść w życie w styczniu.

Strony omawiają również program wymiany młodzieży dla dziesiątek tysięcy osób poniżej 30. roku życia. Przewiduje on wizy umożliwiające mieszkanie, pracę i podróżowanie na terytorium Wielkiej Brytanii i UE. Dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej planuje się ustanowić odrębny limit. Wielka Brytania zabiega równolegle o mechanizm, zgodnie z którym nie będzie wydawać Brytyjczykom wiz na wyjazd do kraju UE, jeśli ten kraj odmówi przyznania swojej puli wiz.

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