Два літаки Ryanair аварійно сіли в Римі через повідомлення про бомби — RMF24

Два пасажирські літаки Ryanair аварійно приземлилися в аеропорту Фіумічіно в Римі після анонімних повідомлень про можливу вибухівку на борту. Літаки, що прямували з Португалії та Ірландії, до посадки супроводжували військові винищувачі. Про це повідомляє RMF24.

Перевірка в аеропорту Фіумічіно

За даними італійських медіа, аеропорт отримав анонімну інформацію про ймовірні вибухові пристрої на борту двох літаків авіакомпанії. Після запровадження посилених заходів безпеки рейси супроводжували винищувачі, а на аеродромі на них чекали сапери.

Після приземлення служби перевірили пасажирів, багаж і обидва літаки. Під час перевірок не виявили вибухових речовин чи іншої загрози. Повідомлення про бомби виявилися неправдивими.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші тривоги в регіоні

Того ж дня повідомлення про можливу вибухівку також вплинули на авіасполучення в інших країнах. Літак, який летів з Ізраїлю, аварійно сів у Софії, а болгарські служби почали перевірку інформації.

У Польщі рейс із Лондона перенаправили до аеропорту Варшава-Модлін, який тимчасово призупинив роботу. Літак із Копенгагена перевірили після посадки в аеропорту імені Шопена у Варшаві. В обох випадках загроза не підтвердилася. Напередодні літак Wizz Air, що летів із Лондона до Софії, після повідомлення про бомбу скерували до Будапешта.

Читай нас у