W stolicy Belgii, Brukseli, strażacy z 20 krajów europejskich przeprowadzili akcję, domagając się zwiększenia liczby personelu i zasobów dla służb ratownictwa kryzysowego. Osobno w mieście odbyła się demonstracja pracowników sektora rolnego, którzy wezwali do wzmocnienia gwarancji pracowniczych.

Żądania strażaków

Jak informuje Anadolu Agency, marsz strażaków rozpoczął się około godziny 11:00 czasu lokalnego w pobliżu dworca Bruxelles-Nord i ruszył w kierunku kompleksu Tour & Taxis. Dołączyły do niego delegacja brukselskich strażaków oraz przedstawiciele belgijskich związków zawodowych.

Akcję zorganizowano z inicjatywy Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Usług Publicznych. Uczestnicy zwrócili uwagę na niedobory kadrowe, rosnącą liczbę wezwań alarmowych, pożary lasów i katastrofy klimatyczne. Poruszyli także kwestię zawodowych chorób nowotworowych oraz pogarszających się warunków pracy. Związki zawodowe wezwały rządy krajowe i Unię Europejską do zwiększenia inwestycji w służby ratunkowe.

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Akcja pracowników sektora rolnego

Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki EFFAT zorganizowała osobną akcję na placu Jeana Reya. Wezwała pracowników sektora rolnego i przedstawicieli związków zawodowych do zebrania się tam od 14:00 do 16:00, aby domagać się bardziej sprawiedliwych warunków w sektorze oraz zachowania warunkowości społecznej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Federacja oświadczyła, że zniesienie tych przepisów osłabi ochronę pracowników rolnych i uczciwą konkurencję między rolnikami. EFFAT podkreśliła, że w większości krajów UE mechanizm ten obowiązuje dopiero od 2025 roku.

Protest studentów w Liège

Tego samego dnia studenci konserwatorium w Liège zablokowali dostęp do placówki, protestując przeciwko podwyższeniu opłat za naukę i zakończeniu bezpłatnej edukacji muzycznej dla dzieci poniżej 12. roku życia. Według lokalnego nadawcy RTBF uczestnicy zaczęli gromadzić się już o 5:30 rano i zorganizowali dzień protestu.

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