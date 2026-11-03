在比利时首都布鲁塞尔，来自20个欧洲国家的消防员举行行动，要求增加应急救援服务的人员和资源。此外，农业部门员工在该市举行示威，呼吁加强劳动保障。

消防员的诉求

据阿纳多卢通讯社报道，消防员游行于当地时间约11:00从布鲁塞尔北站附近开始，前往Tour & Taxis综合体。布鲁塞尔消防员代表团和比利时工会代表也参加了游行。

此次行动由欧洲公共服务工会联合会发起。参与者关注人员短缺、紧急呼叫数量增加、森林火灾和气候灾害。他们还提出职业性癌症和工作条件恶化的问题。工会呼吁各国政府和欧盟增加对紧急服务的投资。

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农业部门员工行动

欧洲食品、农业和旅游业工会联合会EFFAT在让·雷广场组织了另一场行动。该联合会呼吁农业行业员工和工会代表于14:00至16:00在此集会，要求改善该行业的公平条件，并保留欧盟共同农业政策框架内的社会条件机制。

该联合会表示，取消这些规定将削弱对农业工人的保护以及农民之间的公平竞争。EFFAT强调，在大多数欧盟国家，这一机制仅自2025年起实施。

列日学生抗议

同一天，列日音乐学院的学生封锁了该机构的入口，抗议提高学费以及停止向12岁以下儿童提供免费音乐教育。根据当地广播机构RTBF的数据，参与者从清晨5:30开始聚集，并组织了抗议日活动。

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