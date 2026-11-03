В столице Бельгии Брюсселе пожарные из 20 европейских стран провели акцию, требуя увеличить численность персонала и ресурсы для аварийно-спасательных служб. Отдельно в городе состоялась демонстрация работников аграрного сектора, призвавших усилить трудовые гарантии.

Требования пожарных

Как сообщает Anadolu Agency, шествие пожарных началось около 11:00 по местному времени возле Северного вокзала Брюсселя и направилось к комплексу Tour & Taxis. К нему присоединились делегация брюссельских пожарных и представители бельгийских профсоюзов.

Акцию организовали по инициативе Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания. Участники обратили внимание на нехватку кадров, увеличение числа экстренных вызовов, лесные пожары и климатические бедствия. Они также подняли вопрос профессиональных онкологических заболеваний и ухудшения условий труда. Профсоюзы призвали национальные правительства и Евросоюз увеличить инвестиции в аварийные службы.

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Акция работников агросектора

Европейская федерация профсоюзов пищевой промышленности, сельского хозяйства и туризма EFFAT организовала отдельную акцию на площади Жана Рея. Она призвала работников аграрной отрасли и представителей профсоюзов собраться там с 14:00 до 16:00, чтобы требовать более справедливых условий в секторе и сохранения социальной обусловленности в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС.

В федерации заявили, что отмена этих положений ослабит защиту сельскохозяйственных работников и честную конкуренцию между фермерами. EFFAT подчеркнула, что в большинстве стран ЕС этот механизм действует лишь с 2025 года.

Протест студентов в Льеже

В тот же день студенты консерватории в Льеже заблокировали доступ в учреждение, протестуя против повышения платы за обучение и прекращения бесплатного музыкального образования для детей младше 12 лет. По данным местного вещателя RTBF, участники начали собираться к 5:30 утра и организовали день протеста.

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