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Nowe śmigłowce bojowe Bundeswehry na razie nie będą uzbrojone — Der Spiegel

UA.NEWS 01 listopada 2026 17:52
Nowe śmigłowce bojowe Bundeswehry na razie nie będą uzbrojone — Der Spiegel

W Niemczech nowe śmigłowce bojowe H145 dla Bundeswehry mogą latać, jednak w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą mogły strzelać — informuje Der Spiegel.

Projekt przezbrojenia

Publikacja określa program jako wielomiliardowy projekt obronny. Minister obrony Boris Pistorius dąży do przezbrojenia wojsk w rekordowym tempie, kupując systemy uzbrojenia, które są już dostępne na rynku i nie wymagają długotrwałego opracowywania.

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Takie podejście zakłada wykorzystanie gotowych modeli zamiast systemów wymagających długiego cyklu rozwoju. Zgodnie z zamysłem Pistoriusa miało to przyspieszyć przezbrojenie Bundeswehry.

Jeden z pierwszych projektów pokazowych

Według Der Spiegel H145 stał się jednym z pierwszych projektów pokazowych tego podejścia. Jednak w tym przypadku zamysł nie zadziałał: śmigłowce nadają się do lotów, ale na razie pozostaną bez uzbrojenia.

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