Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chciałby widzieć członkinię Izby Reprezentantów Haley Stevens w Partii Republikańskiej. Stało się to po tym, jak demokratka Stevens poparła republikanina Mike’a Rogersa w wyborach do Senatu z Michigan zamiast demokratycznego kandydata Abdula El-Sayeda.

Oświadczenie Trumpa

Jak podaje The Hill, dziennikarze zapytali Trumpa przy prezydenckim samolocie Air Force One, czy kontaktował się ze Stevens. Prezydent odpowiedział, że wystarczy do niej zadzwonić i jej podziękować, ponieważ jego zdaniem „zrobiła właściwą rzecz”.

Na pytanie, czy Stevens powinna dołączyć do Partii Republikańskiej, Trump odpowiedział, że chciałby widzieć ją wśród republikanów. Oświadczył również, że nie zna Stevens osobiście, ale ją szanuje i uważa, że przeprowadziła silną kampanię wyborczą.

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Reakcja republikanów i demokratów

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson poinformował, że wysłał Stevens notatkę, nazywając jej decyzję odważną. Według niego kongresmenka i jej narzeczony otrzymywali wiele gróźb; doradził jej ostrożność.

Stevens poparła Rogersa w niedzielę, dwa dni przed wyborami w połowie kadencji. Wcześniej przegrała z El-Sayedem prawybory Partii Demokratycznej po zaciętej rywalizacji. Tego samego dnia Stevens pojawiła się z Rogersem w kościele w Detroit.

Demokraci z Michigan oraz demokraci na szczeblu krajowym skrytykowali jej decyzję. Członkini Izby Reprezentantów Debbie Dingell wezwała wyborców do poparcia El-Sayeda, oświadczając, że mieszkańców stanu najbardziej martwią koszty życia, ceny żywności i dostępność mieszkań.

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