Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть представительницу Палаты представителей Хейли Стивенс в Республиканской партии. Это произошло после того, как демократка Стивенс поддержала республиканца Майка Роджерса на выборах в Сенат от штата Мичиган вместо кандидата от Демократической партии Абдула Эль-Сайеда.

Заявление Трампа

Как сообщает The Hill, журналисты спросили Трампа возле президентского самолета Air Force One, связывался ли он со Стивенс. Президент ответил, что достаточно позвонить ей и поблагодарить, поскольку, по его мнению, она «сделала правильную вещь».

На вопрос, стоит ли Стивенс присоединиться к Республиканской партии, Трамп ответил, что хотел бы видеть ее среди республиканцев. Он также заявил, что не знаком со Стивенс лично, однако уважает ее и считает, что она провела сильную предвыборную кампанию.

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Реакция республиканцев и демократов

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что отправил Стивенс записку, назвав ее решение мужественным. По его словам, конгрессвумен и ее жених получали много угроз; он посоветовал ей быть осторожной.

Стивенс поддержала Роджерса в воскресенье, за два дня до промежуточных выборов. Ранее она проиграла Эль-Сайеду праймериз Демократической партии после напряженной борьбы. В тот же день Стивенс появилась вместе с Роджерсом в церкви в Детройте.

Демократы штата Мичиган и демократы на национальном уровне раскритиковали ее решение. Представительница Палаты представителей Дебби Дингелл призвала избирателей поддержать Эль-Сайеда, заявив, что жителей штата прежде всего беспокоят стоимость жизни, цены на продукты и доступность жилья.

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