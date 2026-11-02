В США демократы готовят последние митинги для мобилизации избирателей перед промежуточными выборами в Конгресс, тогда как президент Дональд Трамп выбрал для заключительного выступления площадку у отражающего бассейна мемориала Линкольна в Вашингтоне. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Среди мероприятий демократов — выступления кандидатов в Сенат Джеймса Таларико в Техасе и Адама Гамильтона в Канзасе. Трамп накануне заявил, что республиканцы победят на выборах.

Опросы перед голосованием

Согласно опросам, демократы имеют высокие шансы получить большинство в Палате представителей и могут побороться за контроль над Сенатом, где сейчас большинство принадлежит республиканцам. Контроль над Палатой представителей дал бы демократам возможность влиять на федеральный бюджет и возглавлять комитеты, которые могут расследовать, в частности, предполагаемую коррупцию во время президентства Трампа и файлы Эпштейна.

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Окончательный опрос The New York Times/Siena, опубликованный в воскресенье вечером, показал лидерство демократов в семи наиболее конкурентных гонках в Сенат. При этом в пяти из них разрыв оставался в пределах статистической погрешности. Демократический сенатор Рафаэль Уорнок охарактеризовал настроение своей партии как оптимизм с тревогой.

Расходы на кампанию

На промежуточных выборах разыгрывается примерно треть из 100 мест в Сенате. Досрочно по всей стране проголосовали рекордные 54 млн человек. На политическую рекламу в ходе кампании было потрачено около 11 млрд долларов, значительную часть средств предоставили крупные частные доноры.

Илон Маск, которого издание называет близким союзником Трампа, передал почти полмиллиарда долларов на поддержку кандидатов-республиканцев. Республиканцы во главе с Трампом в ходе кампании называли демократов коммунистами, а кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Сайеда — террористом.

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