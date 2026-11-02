В понедельник супермаркеты в Швеции, Бельгии, Люксембурге и Эстонии сообщили о сбоях в работе морозильных систем. Инциденты напомнили ситуацию во Франции тремя неделями ранее, когда неустановленных злоумышленников подозревали в дистанционном переводе систем охлаждения в режим размораживания, сообщает Deutsche Welle.

Сбои в Швеции и Бенилюксе

Шведские сети ICA и Coop заявили, что проблемы затронули ограниченное количество магазинов. Представительница ICA Хелена Йоханссон сообщила, что компания выясняет причины инцидента и его масштабы. Представитель Coop Карлос Кансино рассказал AFP, что холодильники и морозильники либо полностью перестали работать, либо работали с перебоями.

По его словам, пострадали шесть из примерно 800 магазинов Coop в Швеции. При этом Кансино отметил, что не получал информации, подтверждающей кибератаку.

Нидерландская сеть Ahold Delhaize заявила о ночном ИТ-инциденте, который повлиял на морозильное оборудование в нескольких ее магазинах в Бельгии и Люксембурге. О проблемах также сообщали сети Carrefour, Intermarche и Spar. Представитель Carrefour в Бельгии Мих Вергаувен назвал произошедшее кибератакой.

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Расследование и испорченные продукты

Прокуратура Бельгии открыла уголовное расследование по поводу инцидента. Никто не взял на себя ответственность за него. Нарушения в работе систем привели к утилизации испорченных продуктов и вновь вызвали обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности.

Магазин ICA Kvantum на юге Швеции сообщил, что температуру в его системах дистанционно повысили до 50 градусов Цельсия. Глава Национального центра кибербезопасности Швеции Йон Биллов заявил Reuters, что ведомство проводит расследование.

По словам Биллова, в стране выявили значительное количество доступных через сеть устройств операционных технологий, которые нуждаются в обновлении или установке исправлений безопасности. К таким устройствам относятся, в частности, холодильное и отопительное оборудование, камеры наблюдения и сигнализационные сети, которые все чаще контролируются дистанционно.

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