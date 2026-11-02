В США 60% участников нового опроса NBC News заявили, что не одобряют работу президента Дональда Трампа. Это самый высокий показатель неодобрения за оба срока Трампа на посту президента, тогда как его деятельность одобряют 40% респондентов, сообщает The Hill.

Оценки экономической политики

Около трех из четырех опрошенных недовольны состоянием экономики. Почти две трети респондентов считают, что экономический курс Трампа нуждается в изменениях, а 50% выступили за существенные изменения. По данным NBC News, это рекордный показатель в исследованиях издания.

Своим личным финансовым положением недоволен 51% опрошенных, тогда как 49% довольны им. NBC News отмечает, что это первый случай за 30 лет таких измерений, когда доля недовольных личными финансами превысила долю довольных.

Ожидания респондентов

Согласно опросу, 64% респондентов, в том числе треть избирателей Трампа, считают, что президент не оправдал их ожиданий. Еще 34% заявили, что он соответствовал их ожиданиям.

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Демократический социолог Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, который проводил исследование вместе с республиканским социологом Биллом Макинтерффом из Public Opinion Strategies, заявил NBC News, что избирателей беспокоят высокие цены. По его словам, они выросли из-за войны в Иране.

Среди республиканцев 53% были недовольны состоянием экономики, а 37% считали, что Республиканская партия не выполнила обещаний Трампа. В то же время среди респондентов, которые идентифицируют себя как сторонники MAGA, рейтинг одобрения президента составил 93%.

Опрос провели 28–30 октября среди 1000 респондентов. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

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