W USA 60% uczestników nowego sondażu NBC News zadeklarowało, że nie aprobuje pracy prezydenta Donalda Trumpa. To najwyższy wskaźnik dezaprobaty w obu kadencjach Trumpa na stanowisku prezydenta, podczas gdy jego działalność aprobuje 40% respondentów, informuje The Hill.

Oceny polityki gospodarczej

Około trzech na czterech ankietowanych jest niezadowolonych ze stanu gospodarki. Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że kurs gospodarczy Trumpa wymaga zmian, a 50% opowiedziało się za istotnymi zmianami. Według NBC News jest to rekordowy wynik w badaniach tej redakcji.

Z własnej sytuacji finansowej niezadowolonych jest 51% ankietowanych, podczas gdy 49% jest z niej zadowolonych. NBC News zaznacza, że jest to pierwszy przypadek w ciągu 30 lat takich pomiarów, gdy odsetek niezadowolonych z osobistych finansów przewyższył odsetek zadowolonych.

Oczekiwania respondentów

Zgodnie z sondażem 64% respondentów, w tym jedna trzecia wyborców Trumpa, uważa, że prezydent nie spełnił ich oczekiwań. Kolejne 34% stwierdziło, że spełnił ich oczekiwania.

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Demokratyczny socjolog Jeff Horwitt z Hart Research Associates, który przeprowadził badanie wspólnie z republikańskim socjologiem Billem McInturffem z Public Opinion Strategies, powiedział NBC News, że wyborców niepokoją wysokie ceny. Według niego wzrosły one z powodu wojny w Iranie.

Wśród republikanów 53% było niezadowolonych ze stanu gospodarki, a 37% uważało, że Partia Republikańska nie spełniła obietnic Trumpa. Jednocześnie wśród respondentów identyfikujących się jako zwolennicy MAGA wskaźnik aprobaty dla prezydenta wyniósł 93%.

Sondaż przeprowadzono 28–30 października wśród 1000 respondentów. Margines błędu wynosi 3,1 punktu procentowego.

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