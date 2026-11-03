Rada Stanu Niderlandów, najwyższy sąd administracyjny w kraju, orzekła, że dzieci poczęte w wyniku kazirodczej przemocy seksualnej mogą pod pewnymi warunkami domagać się odszkodowania. W tym celu muszą udowodnić, że doznały poważnej szkody psychicznej, informuje Der Spiegel.

Orzeczenie w sprawie mężczyzny

Decyzję podjęto w sprawie mężczyzny, którego matka była wykorzystywana przez swojego ojca, gdy była niepełnoletnia. Rada Stanu stanęła po stronie wnioskodawcy i uznała, że on również jest ofiarą tego przestępstwa.

Sąd zauważył, że prawo dziecka do zdrowia psychicznego w przypadku brutalnej przemocy seksualnej związanej z kazirodztwem zostaje bezpośrednio naruszone jeszcze przed jego narodzinami.

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Związek między przestępstwem a szkodą

W orzeczeniu podkreślono, że fakt, iż szkoda psychiczna może ujawnić się dopiero po narodzinach dziecka, nie oznacza braku wystarczającego związku między przestępstwem a wyrządzoną szkodą.

Według kilku niderlandzkich mediów Fundusz Pomocy Ofiarom Przestępstw z Użyciem Przemocy ma w ciągu 12 tygodni ponownie rozpatrzyć kwestię przyznania wnioskodawcy świadczeń.

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