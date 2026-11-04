W Londynie Komisja ds. Rachunków Publicznych Izby Gmin Wielkiej Brytanii ostrzegła, że bez rozwiązania kwestii finansowania renowacji Pałac Westminsterski może ucierpieć w wyniku wielkiego pożaru lub innej katastrofy. Komisja wezwała do pilnych działań — wynika z raportu, o którym informuje The Guardian.

Pałac Westminsterski ma status zabytku klasy Grade I i jest wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzje dotyczące formatu i terminów jego pełnej renowacji były wielokrotnie odkładane z powodu sporów o sposób prowadzenia prac oraz rosnących kosztów.

Koszty utrzymania rosną

Obecnie utrzymanie kompleksu parlamentarnego kosztuje około 1,5 mln funtów tygodniowo, a bez aktywnych działań kwota ta może wzrosnąć do 2 mln funtów na tydzień — ocenia komisja. Jedna z niedawnych wycen przewiduje, że renowacja może kosztować do 40 mld funtów i potrwać do sześciu dekad.

W budynku regularnie występują problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną, dach przecieka, a kamienne mury niszczeją pod osłoną rusztowań. Osobnym zagrożeniem jest przestarzała instalacja elektryczna, dlatego w pałacu przez całą dobę dyżurują patrole przeciwpożarowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dwa warianty tymczasowej przeprowadzki

Komisja zaznaczyła, że każdy rok bezczynności zwiększa koszt programu renowacji o około 420 mln funtów. Przewodniczący komisji, konserwatywny deputowany sir Geoffrey Clifton-Brown, oświadczył, że zagrożenia te są realne i narastają.

Z czterech wariantów remontu pozostały dwa. Pełna tymczasowa relokacja zakłada przeniesienie Izby Gmin do Richmond House, a Izby Lordów do centrum konferencyjnego QEII; taki projekt może potrwać do 24 lat i kosztować około 15,6 mld funtów. Wariant etapowy, zgodnie z którym Izba Gmin przeniosłaby się na okres do dwóch lat do sali Izby Lordów, może trwać od 38 do 61 lat i kosztować około 39,2 mld funtów.

Komisja wezwała również do przygotowania w ciągu sześciu miesięcy planu zaangażowania parlamentarzystów w proces podejmowania decyzji oraz doprecyzowania szacunków kosztów i harmonogramu decyzji w sprawie głównego projektu w 2030 roku. Przedstawiciel parlamentu oświadczył, że raport zapewnia użyteczną kontrolę, a prace na rzecz bezpieczeństwa pracowników i odwiedzających już trwają.

Czytaj nas na