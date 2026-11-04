В Лондоне Комитет по государственным счетам Палаты общин Великобритании предупредил, что без решения вопроса финансирования реставрации Вестминстерский дворец может пострадать от крупного пожара или другой катастрофы. Комитет призвал к срочным действиям, говорится в отчете, о котором сообщает The Guardian.

Вестминстерский дворец имеет охранный статус Grade I и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решения относительно формата и сроков его полной реставрации неоднократно откладывались из-за споров о способе проведения работ и роста их стоимости.

Расходы на содержание растут

Сейчас содержание парламентского комплекса обходится примерно в 1,5 млн фунтов стерлингов в неделю, а без активных действий сумма, по оценке комитета, может вырасти до 2 млн фунтов еженедельно. Одна из недавних оценок предполагает, что реставрация может стоить до 40 млрд фунтов и продлиться до шести десятилетий.

В здании регулярно возникают проблемы с сантехникой, протекает крыша и разрушается каменная кладка, защищенная строительными лесами. Отдельным риском является устаревшая электросеть, поэтому во дворце круглосуточно дежурят пожарные патрули.

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Два варианта временного переезда

Комитет отметил, что каждый год бездействия добавляет к программе реставрации ориентировочно 420 млн фунтов. Председатель комитета, депутат-консерватор сэр Джеффри Клифтон-Браун, заявил, что эти риски реальны и возрастают.

Из четырех вариантов ремонта остались два. Полное временное отселение предусматривает перемещение Палаты общин в Ричмонд-хаус, а Палаты лордов — в конференц-центр QEII; такой проект может продолжаться до 24 лет и стоить около 15,6 млрд фунтов. Поэтапный вариант, по которому Палата общин на срок до двух лет переедет в зал Палаты лордов, может длиться от 38 до 61 года и стоить около 39,2 млрд фунтов.

Комитет также призвал в течение шести месяцев подготовить план вовлечения парламентариев в процесс принятия решений, уточнить оценки расходов и график для решения по основному проекту в 2030 году. Представитель парламента заявил, что отчет обеспечивает полезный контроль, а работы по обеспечению безопасности сотрудников и посетителей уже ведутся.

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