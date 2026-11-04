Бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер победил на выборах в Сенат США, одолев бывшего председателя Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли. Он сменит сенатора Тома Тиллиса, который покидает должность. Как сообщает The Guardian, это первый за 10 лет случай, когда избиратели штата избрали демократа в верхнюю палату Конгресса США.

Кампания о стоимости жизни

Купер строил кампанию вокруг обещания снизить расходы американцев на продукты питания, энергию и жилье. Он также подчеркивал свою работу на посту губернатора по расширению Medicaid и повышению оплаты труда учителей.

Уотли и республиканцы пытались связать Купера с насильственной преступностью, в частности в Шарлотте, а также поднимали темы участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях и иммиграции.

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Опыт в политике штата

Купер был заметной фигурой в политике Северной Каролины на протяжении поколения: сначала он занимал должность генерального прокурора штата, а затем отработал два срока губернатором. По данным издания, демократ собрал примерно втрое больше средств на кампанию, чем его соперник.

Переход сенатского мандата к демократам произошел на фоне сложной общенациональной кампании для республиканских кандидатов в Конгресс. В то же время в западной части Северной Каролины республиканцы потеряли место в Палате представителей США.

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