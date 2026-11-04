Były gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper wygrał wybory do Senatu USA, pokonując byłego przewodniczącego Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej Michaela Whatleya. Zastąpi senatora Thoma Tillisa, który odchodzi ze stanowiska. Jak podaje The Guardian, po raz pierwszy od 10 lat wyborcy tego stanu wybrali demokratę do wyższej izby Kongresu USA.

Kampania o kosztach życia

Cooper oparł swoją kampanię na obietnicy obniżenia kosztów żywności, energii i mieszkań dla Amerykanów. Podkreślał również swoją pracę jako gubernator nad rozszerzeniem Medicaid i podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli.

Whatley i republikanie próbowali powiązać Coopera z brutalną przestępczością, w tym w Charlotte, a także poruszali kwestie udziału transpłciowych sportowców w zawodach oraz imigracji.

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Doświadczenie w polityce stanowej

Cooper był znaczącą postacią w polityce Karoliny Północnej przez całe pokolenie: najpierw pełnił funkcję prokuratora generalnego stanu, a następnie odbył dwie kadencje jako gubernator. Według publikacji demokrata zebrał około trzykrotnie więcej środków na kampanię niż jego rywal.

Przejście mandatu senatorskiego do demokratów nastąpiło w czasie trudnej ogólnokrajowej kampanii dla republikańskich kandydatów do Kongresu. Jednocześnie w zachodniej części Karoliny Północnej republikanie stracili mandat w Izbie Reprezentantów USA.

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