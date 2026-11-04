В США демократ Абдул Эль-Сайед, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Сенат от штата Мичиган. Он опережает республиканца Майка Роджерса в борьбе за место сенатора-демократа Гэри Питерса, который покидает должность. Как сообщает The Hill, Эль-Сайед может стать первым американцем-мусульманином, избранным в верхнюю палату Конгресса.

По состоянию на утро среды, когда было подсчитано 52% голосов, Эль-Сайед набирал чуть более 50%, тогда как Роджерс — более 47%. Мичиган является штатом, где Дональд Трамп с небольшим перевесом победил на президентских выборах 2024 года.

Ход кампании

Эль-Сайед — врач, ранее он возглавлял департаменты здравоохранения Детройта и округа Уэйн. Его прогрессивная кампания была сосредоточена на здравоохранении и стоимости жизни для жителей Мичигана. В ходе гонки также велись дискуссии об Израиле и войне в Газе, а кандидат подвергался нападкам из-за своего мусульманского вероисповедания.

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Роджерс, бывший конгрессмен, пользовался поддержкой президента Трампа. Он пытался представить соперника радикалом и выдвигал против него обвинения в связях с «Братьями-мусульманами» — исламистской группой. Эль-Сайед отвергал эти обвинения.

Поддержка Роджерса Стивенс

За несколько дней до голосования демократка Хейли Стивенс, которая летом проиграла Эль-Сайеду праймериз Демократической партии, неожиданно поддержала Роджерса. Это решение вызвало критику среди демократов, а часть сотрудников Стивенс уволилась. Она объяснила поддержку соперника Эль-Сайеда реакцией на «ненависть» и связями кандидата с левым политическим стримером Хасаном Пайкером.

После заявления Стивенс кампания Эль-Сайеда сообщила о привлечении 1,2 млн долларов за четыре часа. Его также поддержали бывший президент Барак Обама, бывшая вице-президент Камала Харрис и другие влиятельные демократы.

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