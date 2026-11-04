W USA demokrata Abdul El-Sayed, według prognozy Decision Desk HQ, wygrywa wybory do Senatu z Michigan. Wyprzedza republikanina Mike'a Rogersa w walce o miejsce demokratycznego senatora Gary'ego Petersa, który odchodzi ze stanowiska. Jak informuje The Hill, El-Sayed może zostać pierwszym muzułmaninem w USA wybranym do wyższej izby Kongresu.

W środę rano, gdy policzono 52% głosów, El-Sayed uzyskiwał nieco ponad 50%, a Rogers — ponad 47%. Michigan jest stanem, w którym Donald Trump niewielką przewagą wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku.

Przebieg kampanii

El-Sayed jest lekarzem i wcześniej kierował departamentami zdrowia w Detroit i hrabstwie Wayne. Jego postępowa kampania koncentrowała się na ochronie zdrowia i kosztach życia mieszkańców Michigan. W trakcie wyścigu toczyły się także dyskusje na temat Izraela i wojny w Gazie, a kandydat był atakowany z powodu swojego muzułmańskiego wyznania.

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Rogers, były kongresmen, miał poparcie prezydenta Trumpa. Próbował przedstawić swojego rywala jako radykała i wysuwał wobec niego oskarżenia o powiązania z Bractwem Muzułmańskim — islamistyczną grupą. El-Sayed odrzucał te zarzuty.

Poparcie Stevens dla Rogersa

Na kilka dni przed głosowaniem demokratka Haley Stevens, która latem przegrała z El-Sayedem prawybory Partii Demokratycznej, niespodziewanie poparła Rogersa. Decyzja ta wywołała krytykę wśród demokratów, a część pracowników Stevens zrezygnowała z pracy. Wyjaśniła swoje poparcie dla rywala El-Sayeda reakcją na „nienawiść” oraz powiązaniami kandydata z lewicowym streamerem politycznym Hasanem Pikerem.

Po oświadczeniu Stevens sztab El-Sayeda poinformował o zebraniu 1,2 mln dolarów w ciągu czterech godzin. Poparli go również były prezydent Barack Obama, była wiceprezydent Kamala Harris i inni wpływowi demokraci.

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