Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę miejsc, aby kontrolować Izbę Reprezentantów i Senat USA po wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych różnie zareagowali na wynik: część krytykowała amerykański system polityczny, a inni dyskutowali, jak dalsze wpływy polityczne prezydenta Donalda Trumpa mogą wpłynąć na interesy Pekinu — informuje South China Morning Post.

Kontrola nad Kongresem

Według Associated Press Demokraci przekroczyli próg 218 mandatów potrzebnych do większości w Izbie Reprezentantów, a także odnieśli wystarczającą liczbę zwycięstw, aby odzyskać kontrolę nad Senatem. W wyborach obsadzano wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów i 35 miejsc w Senacie. Ostateczne wyniki mają zostać ustalone w najbliższych dniach.

Przez ostatnie dwa lata drugiej kadencji prezydenckiej Trump będzie współpracował z Kongresem kontrolowanym przez opozycję. Może to ograniczyć forsowanie jego inicjatyw ustawodawczych i wzmocnić nadzór nad pracą administracji.

Krytyka amerykańskiego systemu

Niektórzy chińscy internauci wątpili, że wybory uzupełniające mogą przynieść zmiany, i nazywali amerykański system fałszywą demokracją. Jeden z użytkowników napisał, że ludzie uważają konkretnego polityka lub partię za problem, lecz nie łączą go z wadami samego systemu politycznego.

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W komentarzach pojawiała się także krytyka kapitalizmu i nierówności społecznych w USA. Chińskie media państwowe wielokrotnie wyrażały podobne oceny. W szczególności gazeta People’s Daily w komentarzu z 2021 roku stwierdziła, że demokratyczne rządy w USA stały się iluzją.

Oceny roli Trumpa

Część użytkowników krytykowała działania wojskowe Trumpa przeciwko Iranowi oraz jego nieprzewidywalność w polityce zagranicznej. Jednocześnie niektórzy komentatorzy uznali, że utrzymanie jego wpływów politycznych może leżeć w interesie Pekinu.

W dyskusjach wspominano również o ironicznym przezwisku Chuan Jianguo, czyli Trump — budowniczy państwa, które sugeruje, że jego działania rzekomo niezamierzenie sprzyjały Chinom. Niektórzy użytkownicy przeciwstawiali podejście Trumpa polityce byłego prezydenta Joego Bidena, którą uważali za bardziej ukierunkowaną na sojusze służące przeciwdziałaniu Chinom. SCMP zauważa, że Trump większy nacisk kładł na negocjacje handlowe i bezpośrednie kontakty z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem.

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