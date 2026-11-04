В Эстонии в рамках государственного пилотного проекта планируют построить 1000 современных квартир в малых городах, чтобы преодолеть нехватку нового жилья за пределами регионов Таллина и Тарту. Проект будет курировать Министерство климата Эстонии, сообщает ERR News.

Жилье за пределами крупных городов

Заместитель генерального секретаря министерства Иво Яанисоо заявил, что цель инициативы — обеспечить доступность качественного жилья во всех регионах страны. По его словам, около трети населения Эстонии живет за пределами регионов Таллина и Тарту и хочет иметь современное жилье.

Частный сектор сейчас не строит многоквартирные дома в таких городах, как Пайде или Пылва. Яанисоо объяснил это тем, что стоимость строительства там примерно такая же, как в Таллине, тогда как цены продажи или аренды новых квартир существенно ниже. Девелоперы и финансовые учреждения также опасаются, что арендаторы могут не найтись для всех квартир сразу или в долгосрочной перспективе.

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Модель финансирования

Министерство разрабатывает финансовую модель совместно с Европейским инвестиционным банком. Она предусматривает объединение жилищных проектов в малых городах в более крупный портфель, что должно помочь снизить расходы благодаря масштабу и привлечь частные банки к кредитованию строительства.

Пилотный проект должен стартовать в 2027 году. Местные органы власти уже предложили более 100 земельных участков по всей Эстонии, из которых должны выбрать площадки для проекта. В начале 2027 года муниципалитеты также должны окончательно подтвердить, будут ли они в нем участвовать.

Среди вопросов, которые еще обсуждаются, — кто компенсирует застройщикам потерю дохода от пустующих квартир. Один из вариантов предусматривает, что муниципалитет будет гарантировать застройщику арендный доход, если в квартире нет жильца. Риск также могут взять на себя работодатели, центральное правительство или сами девелоперы. После утверждения модели государство объявит тендер на поиск строительных компаний и операторов, а первые здания могут быть готовы к 2030 году.

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