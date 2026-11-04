Estonia planuje zbudować 1000 nowoczesnych mieszkań w małych miastach w ramach państwowego projektu pilotażowego, aby rozwiązać problem niedoboru nowych mieszkań poza regionami Tallinna i Tartu. Projektem będzie zarządzać estońskie Ministerstwo Klimatu, informuje ERR News.

Mieszkania poza dużymi miastami

Zastępca sekretarza generalnego ministerstwa Ivo Jaanisoo powiedział, że celem inicjatywy jest zapewnienie dostępności wysokiej jakości mieszkań we wszystkich regionach kraju. Według niego około jedna trzecia ludności Estonii mieszka poza regionami Tallinna i Tartu i chce mieć nowoczesne mieszkania.

Sektor prywatny obecnie nie buduje budynków wielomieszkaniowych w takich miastach jak Paide czy Põlva. Jaanisoo wyjaśnił, że koszty budowy są tam mniej więcej takie same jak w Tallinnie, podczas gdy ceny sprzedaży lub najmu nowych mieszkań są znacznie niższe. Deweloperzy i instytucje finansowe obawiają się również, że nie dla wszystkich lokali uda się znaleźć najemców od razu lub w dłuższej perspektywie.

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Model finansowania

Ministerstwo opracowuje model finansowania wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zakłada on połączenie projektów mieszkaniowych w małych miastach w większy portfel, co powinno pomóc obniżyć koszty dzięki skali oraz zachęcić prywatne banki do finansowania budowy.

Projekt pilotażowy ma ruszyć w 2027 roku. Władze lokalne zaproponowały już ponad 100 działek w całej Estonii, z których mają zostać wybrane tereny dla projektu. Na początku 2027 roku samorządy muszą także ostatecznie potwierdzić, czy wezmą w nim udział.

Wśród kwestii, które nadal są omawiane, jest to, kto zrekompensuje deweloperom utratę dochodów z pustych mieszkań. Jedna z opcji przewiduje, że gmina zagwarantuje deweloperowi dochód z najmu, jeśli mieszkanie nie ma lokatora. Ryzyko mogą także przejąć pracodawcy, rząd centralny lub sami deweloperzy. Po zatwierdzeniu modelu państwo ogłosi przetarg na znalezienie firm budowlanych i operatorów, a pierwsze budynki mogą być gotowe do 2030 roku.

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