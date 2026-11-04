В Естонії планують збудувати 1000 квартир у малих містах — ERR News

В Естонії в межах державного пілотного проєкту планують збудувати 1000 сучасних квартир у малих містах, щоб подолати нестачу нового житла поза регіонами Таллінна й Тарту. Проєктом опікуватиметься Міністерство клімату Естонії, повідомляє ERR News.

Житло поза великими містами

Заступник генерального секретаря міністерства Іво Яанісоо заявив, що мета ініціативи — забезпечити доступність якісного житла в усіх регіонах країни. За його словами, близько третини населення Естонії живе поза регіонами Таллінна й Тарту та хоче мати сучасне житло.

Приватний сектор нині не будує багатоквартирних будинків у таких містах, як Пайде чи Пилва. Яанісоо пояснив це тим, що вартість будівництва там приблизно така сама, як у Таллінні, тоді як ціни продажу або оренди нових квартир істотно нижчі. Девелопери та фінансові установи також побоюються, що для всіх помешкань може не знайтися орендарів одразу або в довгостроковій перспективі.

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Модель фінансування

Міністерство розробляє фінансову модель разом із Європейським інвестиційним банком. Вона передбачає об'єднання житлових проєктів у малих містах у більший портфель, що має допомогти знизити витрати завдяки масштабу та залучити приватні банки до кредитування будівництва.

Пілотний проєкт має стартувати 2027 року. Місцеві органи влади вже запропонували понад 100 земельних ділянок по всій Естонії, з яких мають відібрати майданчики для проєкту. На початку 2027 року муніципалітети також мають остаточно підтвердити, чи братимуть у ньому участь.

Серед питань, які ще обговорюють, — хто компенсуватиме забудовникам втрату доходу від порожніх квартир. Один із варіантів передбачає гарантування муніципалітетом орендного доходу забудовнику, якщо квартира не має мешканця. Ризик також можуть узяти на себе роботодавці, центральний уряд або самі девелопери. Після затвердження моделі держава оголосить тендер на пошук будівельних компаній та операторів, а перші будинки можуть бути готовими до 2030 року.

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