爱沙尼亚计划在小城镇建设1000套公寓——ERR News

爱沙尼亚计划在一项国家试点项目框架内，在小城镇建设1000套现代化公寓，以解决塔林和塔尔图地区以外新住房短缺的问题。该项目将由爱沙尼亚气候部负责，ERR News报道。

大城市以外的住房

该部副秘书长伊沃·亚尼索表示，这项倡议的目标是确保全国所有地区都能获得高质量住房。他说，约三分之一的爱沙尼亚人口居住在塔林和塔尔图地区以外，并希望拥有现代化住房。

私营部门目前不在派德或珀尔瓦等城镇建设公寓楼。亚尼索解释称，那里的建设成本与塔林大致相同，而新公寓的售价或租金却明显更低。开发商和金融机构还担心，并非所有住房都能立即或长期找到租户。

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融资模式

该部正在与欧洲投资银行共同制定融资模式。该模式 предусматривает将小城镇的住房项目整合为一个更大的投资组合，这应有助于通过规模效应降低成本，并吸引私人银行为建设提供贷款。

该试点项目计划于2027年启动。地方政府已在爱沙尼亚全国范围内提出100多块土地，将从中选出项目用地。2027年初，各市政府还必须最终确认是否参与该项目。

仍在讨论的问题包括，谁将补偿开发商因空置公寓而损失的收入。其中一种方案规定，如果公寓没有住户，市政府将向开发商保证租金收入。雇主、中央政府或开发商自身也可能承担这一风险。该模式获批后，国家将发布招标，寻找建筑公司和运营商，首批建筑可能在2030年前建成。

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