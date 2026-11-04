В норвежском Киркенесе журналист Barents Observer Денис Загоре был внесён в базу розыска МВД России, государства-агрессора. Чиновники в Мурманске также подали ходатайство о его заочном заключении под стражу. Как сообщает The Guardian, Загоре стал третьим сотрудником редакции, живущим в изгнании в Киркенесе и оказавшимся в российском списке разыскиваемых.

Преследование журналистов

В базе МВД России в отношении Загоре указаны обвинения в причастности к деятельности организации, которую российская прокуратура признала «нежелательной», а также в невыполнении требований законодательства об «иностранных агентах». Журналист заявил, что не был удивлён возможным началом уголовного преследования и не намерен менять свою жизнь из-за объявления в розыск.

Его коллегу Олесю Кривцову в июле заочно приговорили в России к шести годам колонии по обвинениям в «оправдании терроризма» и «дискредитации» российской армии. Редактор новостей Фарида Курбангалеева в прошлом году была заочно приговорена к восьми годам лишения свободы по обвинениям в распространении «ложной информации» о российской армии и «оправдании терроризма». Журналист Георгий Чентемиров был внесён в реестр «иностранных агентов», против него выдвинули уголовные обвинения и наложили штраф.

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Работа редакции

Barents Observer — небольшое принадлежащее журналистам онлайн-издание, выходящее на английском и русском языках и освещающее север России и Евроарктический регион. Редакция работает недалеко от норвежско-российской границы. По данным издания, половина его журналистов находится в российском списке разыскиваемых.

Главный редактор Томас Нильсен сообщил о резком усилении давления в последние месяцы. После того как российская прокуратура признала Barents Observer «нежелательной организацией», общение с журналистами издания стало уголовно наказуемым для людей в России. Редакция продолжает собирать информацию из открытых источников, общаться с людьми, пересекающими границу, анализировать спутниковые снимки и отслеживать авиационные и морские радары.

Иск в Лондоне

Barents Observer также столкнулся с иском в Высоком суде Лондона от российского миллиардера Виталия Орлова. Он касается пяти материалов, опубликованных в 2025–2026 годах, о рыболовной компании Norebo, соучредителем и мажоритарным владельцем которой является Орлов. В редакции опасаются, что судебный процесс может привести к банкротству издания.

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