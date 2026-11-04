在挪威希尔克内斯，Barents Observer 记者丹尼斯·扎戈雷已被列入俄罗斯内务部——这一侵略国的通缉数据库。摩尔曼斯克的官员还申请对其进行缺席羁押。正如《卫报》报道，扎戈雷成为第三名流亡并居住在希尔克内斯、且被列入俄罗斯通缉名单的编辑部成员。

对记者的迫害

俄罗斯内务部数据库中列出的针对扎戈雷的指控，包括参与一家被俄罗斯检察机关认定为“非受欢迎”的组织的活动，以及未遵守有关“外国代理人”的法律要求。该记者表示，他对可能启动刑事追诉并不感到意外，也无意因被列入通缉名单而改变自己的生活。

其同事奥列西亚·克里夫佐娃7月在俄罗斯被缺席判处六年流放地监禁，罪名是“为恐怖主义辩护”和“诋毁”俄罗斯军队。新闻编辑法里达·库尔班加列耶娃去年被缺席判处八年监禁，罪名是传播有关俄罗斯军队的“虚假信息”以及“为恐怖主义辩护”。记者格奥尔基·琴捷米罗夫被列入“外国代理人”登记册，面临刑事指控并被处以罚款。

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编辑部工作

Barents Observer 是一家由记者所有的小型在线媒体，以英语和俄语出版，报道俄罗斯北部和欧洲—北极地区。编辑部在挪威与俄罗斯边境附近办公。据该媒体称，其半数记者在俄罗斯通缉名单上。

主编托马斯·尼尔森表示，近几个月来压力急剧加大。在俄罗斯检察机关将 Barents Observer 认定为“非受欢迎组织”后，与该媒体记者交流对俄罗斯境内的人而言已构成刑事犯罪。编辑部继续从公开来源收集信息，与越过边境的人交谈，分析卫星图像，并追踪航空和海事雷达。

伦敦诉讼

Barents Observer 还面临俄罗斯亿万富翁维塔利·奥尔洛夫在伦敦高等法院提起的诉讼。该诉讼涉及2025年至2026年间发表的五篇有关渔业公司 Norebo 的报道；奥尔洛夫是该公司的联合创始人和大股东。编辑部担心，诉讼程序可能导致该媒体破产。

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