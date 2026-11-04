W norweskim Kirkenes dziennikarz Barents Observer Denys Zahore został wpisany do bazy osób poszukiwanych rosyjskiego MSW, państwa-agresora. Urzędnicy w Murmańsku złożyli również wniosek o jego tymczasowe aresztowanie zaocznie. Jak informuje The Guardian, Zahore został trzecim członkiem redakcji żyjącym na wygnaniu w Kirkenes, który znalazł się na rosyjskiej liście poszukiwanych.

Prześladowanie dziennikarzy

W bazie rosyjskiego MSW wobec Zahore wskazano zarzuty udziału w działalności organizacji, którą rosyjska prokuratura uznała za „niepożądaną”, a także niewypełnienia wymogów przepisów o „zagranicznych agentach”. Dziennikarz oświadczył, że nie był zaskoczony możliwym rozpoczęciem postępowania karnego i nie zamierza zmieniać swojego życia z powodu wpisania go na listę poszukiwanych.

Jego koleżanka Olesia Krywcowa została w lipcu zaocznie skazana w Rosji na sześć lat kolonii karnej pod zarzutami „usprawiedliwiania terroryzmu” i „dyskredytowania” rosyjskiej armii. Redaktorka wiadomości Farida Kurbangaliejewa została w ubiegłym roku zaocznie skazana na osiem lat więzienia pod zarzutami rozpowszechniania „fałszywych informacji” o rosyjskiej armii i „usprawiedliwiania terroryzmu”. Dziennikarz Georgij Czentemirow został wpisany do rejestru „zagranicznych agentów”, postawiono mu zarzuty karne i nałożono grzywnę.

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Praca redakcji

Barents Observer to niewielkie internetowe wydawnictwo należące do dziennikarzy, publikujące po angielsku i rosyjsku oraz relacjonujące wydarzenia na północy Rosji i w regionie euroarktycznym. Redakcja działa w pobliżu granicy norwesko-rosyjskiej. Według wydawnictwa połowa jego dziennikarzy znajduje się na rosyjskiej liście poszukiwanych.

Redaktor naczelny Thomas Nilsen poinformował o gwałtownym nasileniu presji w ostatnich miesiącach. Po tym, jak rosyjska prokuratura uznała Barents Observer za „organizację niepożądaną”, kontaktowanie się z dziennikarzami wydawnictwa stało się karalne dla osób w Rosji. Redakcja nadal zbiera informacje z otwartych źródeł, rozmawia z ludźmi przekraczającymi granicę, analizuje zdjęcia satelitarne oraz śledzi radary lotnicze i morskie.

Pozew w Londynie

Barents Observer zmierzył się również z pozwem w Wysokim Trybunale w Londynie, złożonym przez rosyjskiego miliardera Witalija Orłowa. Dotyczy on pięciu materiałów opublikowanych w latach 2025–2026 o firmie rybackiej Norebo, której Orłow jest współzałożycielem i większościowym właścicielem. Redakcja obawia się, że proces sądowy może doprowadzić do bankructwa wydawnictwa.

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