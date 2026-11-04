В Польше изъяли более 57 тысяч электросамокатов по делу об уклонении от НДС — RMF24
В Мазовецком воеводстве Польши правоохранители изъяли более 57 тысяч электросамокатов стоимостью почти 156 млн злотых. Операцию провели в Пясечинском и Миньском поветах, сообщает RMF24.
Задержания и подозрения
В мероприятиях участвовали более 150 сотрудников Центрального бюро расследований полиции и Таможенно-налоговой службы. По данным RMF24, международная группа продавала электросамокаты без уплаты налога на добавленную стоимость. Ущерб государственной казне Польши от этой схемы оценивается как минимум в 162 млн злотых.
Правоохранители задержали 16 человек, среди которых граждане Польши, Китая и Беларуси. Восемь подозреваемых уже заключены под стражу. Задержанным объявили подозрения, в частности в участии в организованной преступной группе, отмывании средств и налоговых преступлениях.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Наличные на чердаке и в морозильной камере
Во время обысков сотрудникам помогала Гера — служебная собака, обученная обнаруживать наличные. В чемодане, спрятанном на чердаке, нашли 700 тысяч злотых и 300 тысяч евро. Часть денег также обнаружили в морозильной камере.
Всего правоохранители заблокировали средства на счетах и изъяли наличные на сумму более 7 млн злотых, а также автомобили премиум-класса. Они обыскали пять складов, где, помимо самокатов, изъяли оборудование для фотовольтаики стоимостью 6,5 млн злотых, компьютеры и бухгалтерскую документацию.
По информации RMF24, изъятые электросамокаты не имеют заводского ограничителя скорости, поэтому не соответствуют польским нормам. Их дальнейшую судьбу должен определить суд; после технической модификации самокаты могут выставить на аукцион. Региональная прокуратура в Люблине не исключает новых задержаний.