W województwie mazowieckim funkcjonariusze zajęli ponad 57 tys. hulajnóg elektrycznych o wartości niemal 156 mln zł. Operację przeprowadzono w powiatach piaseczyńskim i mińskim, informuje RMF24.

Zatrzymania i podejrzenia

W działaniach uczestniczyło ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej. Według RMF24 międzynarodowa grupa sprzedawała hulajnogi elektryczne bez płacenia podatku od towarów i usług. Straty polskiego Skarbu Państwa w wyniku tego procederu szacowane są na co najmniej 162 mln zł.

Funkcjonariusze zatrzymali 16 osób, w tym obywateli Polski, Chin i Białorusi. Ośmiu podejrzanych zostało już tymczasowo aresztowanych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych.

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Gotówka na strychu i w zamrażarce

Podczas przeszukań funkcjonariuszom pomagała Hera, pies służbowy wyszkolony do wykrywania gotówki. W walizce ukrytej na strychu znaleziono 700 tys. zł i 300 tys. euro. Część pieniędzy odkryto również w zamrażarce.

Łącznie funkcjonariusze zablokowali środki na rachunkach i zajęli gotówkę o wartości ponad 7 mln zł, a także samochody klasy premium. Przeszukali pięć magazynów, gdzie oprócz hulajnóg zajęli sprzęt do fotowoltaiki o wartości 6,5 mln zł, komputery oraz dokumentację księgową.

Według RMF24 zajęte hulajnogi elektryczne nie mają fabrycznego ogranicznika prędkości, dlatego nie spełniają polskich norm. O ich dalszym losie ma zdecydować sąd; po modyfikacji technicznej hulajnogi mogą trafić na aukcję. Prokuratura Regionalna w Lublinie nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

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