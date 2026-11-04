波兰马佐夫舍省执法人员查获了逾5.7万辆电动滑板车，价值近1.56亿兹罗提。据RMF24报道，此次行动在皮亚塞奇诺县和明斯克县开展。

拘留与嫌疑

超过150名波兰警察中央调查局和海关税务局人员参与了行动。据RMF24称，一个国际团伙在未缴纳增值税的情况下销售电动滑板车。该计划给波兰国库造成的损失估计至少为1.62亿兹罗提。

执法人员拘留了16人，其中包括波兰、中国和白俄罗斯公民。8名嫌疑人已被羁押。被拘留者被指控涉嫌参与有组织犯罪集团、洗钱和税务犯罪等罪名。

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阁楼和冷冻柜中的现金

搜查期间，受过现金搜寻训练的警犬赫拉协助了执法人员。他们在藏于阁楼的一个行李箱中发现了70万兹罗提和30万欧元，部分钱款还在冷冻柜中被发现。

执法人员共冻结了账户资金，并查获了价值超过700万兹罗提的现金以及高档汽车。他们搜查了五座仓库，除滑板车外，还查获了价值650万兹罗提的光伏设备、电脑和会计文件。

据RMF24消息，被查获的电动滑板车没有出厂限速器，因此不符合波兰标准。其后续处置将由法院决定；在完成技术改装后，这些滑板车可能被拍卖。卢布林地区检察院不排除实施新的拘留行动。

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