在密苏里州，Decision Desk HQ预测选民将否决Proposition A——这项倡议原本将为在下一次美国人口普查前通过新的美国众议院选区边界铺平道路。根据《国会山报》报道，在计票早期阶段、已处理15%选票时，超过60%的选民反对该提案。

Proposition A规定了什么

这项倡议原本将允许州立法者批准新的选区划分方案。据该媒体报道，它可能削弱围绕堪萨斯城划定的民主党人埃马纽埃尔·克利弗所在选区，并为共和党创造额外机会，以赢得一个众议院席位。

目前，密苏里州在众议院的代表团包括6名共和党人和2名民主党人。根据《国会山报》的评估，2028年后的新方案可能形成7个有利于共和党的选区，以及1个由韦斯利·贝尔代表的、位于圣路易斯地区的民主党选区。

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现行选区边界将保留

预计对Proposition A的否决意味着，该州将继续使用此前选举周期中生效的选区边界。围绕新选区划分的争议伴随着诉讼：一个联盟寻求将该问题提交公投，这阻止了新地图的立即实施。

9月，州最高法院裁定，较有利于共和党的方案不能在选民于11月投票前生效。相关法律争议也多次由美国最高法院审理，但这并未帮助共和党人在投票前实施新的边界。

密苏里州成为由共和党和民主党控制的州之间就重新划分选区展开更广泛对抗的中心之一。特朗普总统和共和党人在全国层面鼓励在包括得克萨斯州和密苏里州在内的各州重新划分边界，而民主党人仅在加利福尼亚州成功在2026年选举前通过新的方案。

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