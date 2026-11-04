В США демократ Роб Сэнд, согласно прогнозу Associated Press, победил на выборах губернатора штата Айова, опередив республиканца Зака Лана. Об этом сообщает The Guardian.

Первая победа демократов с 2006 года

44-летний Сэнд является аудитором штата и единственным демократом, занимающим выборную должность в масштабе всего штата Айова. Он станет первым представителем Демократической партии, который получит должность губернатора штата с 2006 года.

Айова дважды голосовала за Барака Обаму на президентских выборах, однако трижды поддерживала Дональда Трампа, когда его имя было в избирательном бюллетене. Республиканская партия в последние годы доминировала в политике штата.

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Кампания за сотрудничество партий

В ходе кампании Сэнд подчеркивал двухпартийное сотрудничество и необходимость восстановить сбалансированную политику в штате. На праздновании победы он заявил, что в Айове восстановлено сбалансированное управление, а с января политическим силам придется работать вместе.

Сэнд назвал среди приоритетов улучшение качества воды, подотчетность власти и совершенствование политического процесса. Его соперник Лан был политическим новичком, которого поддерживало движение Роберта Кеннеди-младшего Make America Healthy Again.

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