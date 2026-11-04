W Stanach Zjednoczonych demokrata Rob Sand, według prognozy Associated Press, wygrał wybory na gubernatora stanu Iowa, pokonując republikanina Zaka Lahna. Informuje o tym The Guardian.

Pierwsze zwycięstwo Demokratów od 2006 roku

44-letni Sand jest audytorem stanowym i jedynym demokratą piastującym wybieralny urząd obejmujący cały stan w Iowa. Zostanie pierwszym przedstawicielem Partii Demokratycznej, który zdobędzie urząd gubernatora stanu od 2006 roku.

Iowa dwukrotnie głosowała na Baracka Obamę w wyborach prezydenckich, jednak trzykrotnie poparła Donalda Trumpa, gdy jego nazwisko znajdowało się na karcie wyborczej. Partia Republikańska w ostatnich latach dominowała w polityce stanowej.

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Kampania na rzecz współpracy partii

W kampanii Sand podkreślał ponadpartyjną współpracę oraz potrzebę przywrócenia zrównoważonej polityki w stanie. Podczas świętowania zwycięstwa oświadczył, że w Iowa przywrócono zrównoważone rządy, a od stycznia siły polityczne będą musiały współpracować.

Sand wymienił poprawę jakości wody, rozliczalność władz oraz usprawnienie procesu politycznego wśród swoich priorytetów. Jego rywal Lahn był politycznym nowicjuszem wspieranym przez ruch Make America Healthy Again Roberta F. Kennedy’ego Jr.

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