在伦敦，英国下议院公共账目委员会警告称，如果不解决修复工程的资金问题，威斯敏斯特宫可能遭遇重大火灾或其他灾难。据《卫报》报道，该委员会呼吁采取紧急行动。

威斯敏斯特宫拥有一级登录建筑（Grade I）保护地位，并被列入联合国教科文组织世界遗产名录。由于围绕工程实施方式及成本不断上涨的争议，有关全面修复形式和时间表的决定多次被推迟。

维护成本正在上升

目前，维护议会综合体每周约需150万英镑。委员会评估认为，如果不采取积极措施，这一金额可能升至每周200万英镑。近期的一项估算显示，修复工程可能耗资高达400亿英镑，并持续长达六十年。

该建筑经常出现管道问题，屋顶漏水，受脚手架保护的石砌结构也在损坏。老旧电网是另一项风险，因此宫内全天候安排消防巡逻队值守。

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两种临时搬迁方案

委员会指出，每拖延一年，修复计划的成本将增加约4.2亿英镑。委员会主席、保守党议员杰弗里·克利夫顿-布朗爵士表示，这些风险真实存在且正在加剧。

四种维修方案中只剩下两种。全面临时迁出方案 предусматривает将下议院迁至里士满大厦，将上议院迁至QEII会议中心；该项目可能持续长达24年，耗资约156亿英镑。分阶段方案则规定，下议院将迁至上议院议事厅，期限最长两年；该方案可能持续38至61年，耗资约392亿英镑。

委员会还呼吁在六个月内制定让议员参与决策过程的计划，并明确成本估算及于2030年就主要项目作出决定的时间表。议会发言人表示，该报告提供了有益的监督，保障工作人员和访客安全的工作已经在进行中。

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