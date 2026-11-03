Государственный совет Нидерландов, высший административный суд страны, постановил, что дети, зачатые в результате инцестуального сексуального насилия, при определённых условиях могут требовать компенсацию. Для этого они должны доказать, что понесли тяжкий психологический вред, сообщает Der Spiegel.

Решение по делу мужчины

Решение приняли по делу мужчины, чью мать её отец подвергал насилию, когда она была несовершеннолетней. Государственный совет встал на сторону заявителя и признал, что он также является потерпевшим от этого преступления.

Суд отметил, что право ребёнка на психическое здоровье в случае насильственного сексуального насилия, связанного с инцестом, нарушается непосредственно ещё до его рождения.

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Связь между преступлением и вредом

В постановлении подчёркивается, что то обстоятельство, что психологический вред может проявиться лишь после рождения ребёнка, не означает отсутствия достаточной связи между преступлением и причинённым вредом.

По данным нескольких нидерландских СМИ, Фонд помощи жертвам насильственных преступлений должен в течение 12 недель повторно рассмотреть вопрос о назначении заявителю выплат.

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