Державна рада Нідерландів, найвищий адміністративний суд країни, постановила, що діти, зачаті внаслідок інцестуального сексуального насильства, за певних умов можуть вимагати компенсацію. Для цього вони мають довести, що зазнали тяжкої психологічної шкоди, повідомляє Der Spiegel.

Рішення у справі чоловіка

Рішення ухвалили у справі чоловіка, чию матір її батько піддавав насильству, коли вона була неповнолітньою. Державна рада стала на бік заявника та визнала, що він також є потерпілим від цього злочину.

Суд зазначив, що право дитини на психічне здоров’я в разі насильницького сексуального насильства, пов’язаного з інцестом, порушується безпосередньо ще до її народження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зв’язок між злочином і шкодою

У постанові наголошено, що те, що психологічна шкода може проявитися лише після народження дитини, не означає відсутності достатнього зв’язку між злочином і завданою шкодою.

За даними кількох нідерландських медіа, Фонд допомоги жертвам насильницьких злочинів має протягом 12 тижнів повторно розглянути питання про призначення заявникові виплат.

Читай нас у