Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo republikanina Jima Schwartzela w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 19. okręgu kongresowym Florydy. Zgodnie z tą prognozą pokonuje on kandydata Partii Demokratycznej Victora Ariasa, utrzymując republikańską kontrolę nad okręgiem w południowo-zachodniej części stanu.

Zastąpi Byrona Donaldsa

Jeśli prognoza się potwierdzi, Schwartzel zastąpi w Izbie Reprezentantów republikanina Byrona Donaldsa, który zrezygnował z mandatu, aby ubiegać się o stanowisko gubernatora. O wynikach wyścigu informuje The Hill.

Przed dniem głosowania Decision Desk HQ oceniała ten okręg jako bezpieczny dla Partii Republikańskiej. Obejmuje on części hrabstw Lee i Collier na Florydzie.

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Prawybory i finansowanie

Schwartzel, który od dawna mieszka w południowo-zachodniej Florydzie i jest właścicielem stacji radiowej, wygrał republikańskie prawybory w sierpniu. Wśród jego rywali byli byli członkowie Izby Reprezentantów Chris Collins i Madison Cawthorn, a także były senator stanowy Illinois Jim Oberweis.

Konserwatywna aktywistka Catalina Lauf, którą poparł prezydent Donald Trump, zdobyła około 22% głosów w prawyborach. Schwartzel uzyskał około 29%.

Według sprawozdań złożonych w amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej Schwartzel zebrał na kampanię około 2,8 mln dolarów, podczas gdy Arias — mniej niż 70 tys. dolarów.

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