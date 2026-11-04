Prezydent Cypru Nikos Christodoulides we wtorek wyraził wobec wysłanniczki ONZ Maríi Ángeli Holguín zdecydowane niezadowolenie z powodu jej spotkania z ambasadorem Turcji na okupowanej północy wyspy. Spotkanie Christodoulidesa i Holguín w pałacu prezydenckim trwało 30 minut i odbyło się na prośbę przedstawicielki ONZ.

Stanowisko władz cypryjskich

Rzecznik rządu Konstantinos Letymbiotis oświadczył po rozmowach, że spotkanie Holguín z Alim Muratem Başçerim jest sprzeczne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550. Nazwał ten kontakt niedopuszczalnym i niefortunnym w czasie oraz podkreślił, że urzędnicy i przedstawiciele ONZ muszą działać zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa.

Według Cyprus Mail, Letymbiotis powiedział, że wyjaśnieniem spotkania było to, iż zastępca ministra spraw zagranicznych Turcji Mehmet Kemal Bozay zorganizował je w celu przekazania wiadomości.

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Dalsze kontakty

Według rzecznika kontakty Holguín będą kontynuowane, a strony będą zmierzać do wspólnego spotkania 9 listopada. Zaznaczył, że rzeczywiste intencje stron będą oceniane na podstawie ich zdolności do osiągania porozumień.

Po wyjściu z pałacu prezydenckiego Holguín powiedziała dziennikarzom, że przyszła osobiście zadać Christodoulidesowi kilka konkretnych pytań, zamiast omawiać je przez telefon. Oświadczyła również, że zachowuje optymizm w kwestii cypryjskiej.

Letymbiotis dodał, że Holguín poinformowała prezydenta o rozmowach z liderem Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem i poprosiła o wyjaśnienia w sprawie kwestii poruszonych w piątek. Strona grecko-cypryjska, jak powiedział, oczekuje odpowiedzi, która mogłaby sprzyjać postępowi w trzech kierunkach wskazanych przez sekretarza generalnego ONZ, a także w sprawie trzech propozycji przedstawionych przez Christodoulidesa.

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