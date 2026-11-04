塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯周二就联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金与土耳其大使在该岛被占领北部会面一事，向她表达了强烈不满。赫里斯托祖利季斯与奥尔金在总统府举行的会晤持续了30分钟，应这名联合国代表的请求举行。

塞浦路斯当局的立场

政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯在会谈后表示，奥尔金与阿里·穆拉特·巴什切里的会面违反了联合国安理会第550号决议。他称这一接触不可接受且时机不当，并强调联合国官员和代表必须依照安理会决议行事。

据《塞浦路斯邮报》报道，莱廷比奥蒂斯称，对此次会面的解释是，土耳其外交部副部长梅赫梅特·凯末尔·博扎伊安排了会面，以传递一则信息。

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后续接触

该发言人表示，奥尔金的接触将继续，双方将推进于11月9日举行联合会议。他指出，将根据各方达成协议的能力来评估其真实意图。

离开总统府后，奥尔金告诉记者，她亲自前来是为了向赫里斯托祖利季斯提出几个具体问题，而不是通过电话讨论这些问题。她还表示，她对塞浦路斯问题仍保持乐观。

莱廷比奥蒂斯补充说，奥尔金向总统通报了与塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼的会谈，并要求澄清周五提出的问题。他表示，希腊裔塞浦路斯方面期待得到回应，该回应可能有助于在联合国秘书长确定的三个方向以及赫里斯托祖利季斯提出的三项建议上取得进展。

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