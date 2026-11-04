Президент Кипра Никос Христодулидис во вторник выразил посланнице ООН Марии Анхеле Ольгин резкое недовольство в связи с ее встречей с послом Турции на оккупированном севере острова. Встреча Христодулидиса и Ольгин в президентском дворце длилась 30 минут и состоялась по просьбе представительницы ООН.

Позиция кипрских властей

Пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис заявил после переговоров, что встреча Ольгин с Али Муратом Басчери противоречит резолюции Совета Безопасности ООН №550. Он назвал этот контакт неприемлемым и неудачно выбранным по времени, подчеркнув, что должностные лица и представители ООН должны действовать в соответствии с резолюциями Совбеза.

По данным Cyprus Mail, Летимбиотис сказал, что объяснением встречи было то, что заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Кемаль Бозай организовал ее для передачи сообщения.

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Дальнейшие контакты

По словам пресс-секретаря, контакты Ольгин продолжатся, а стороны будут двигаться к совместной встрече 9 ноября. Он отметил, что реальные намерения сторон будут оцениваться по их способности достигать договоренностей.

После выхода из президентского дворца Ольгин сообщила журналистам, что пришла лично задать Христодулидису несколько конкретных вопросов, а не обсуждать их по телефону. Она также заявила, что сохраняет оптимизм относительно кипрского вопроса.

Летимбиотис добавил, что Ольгин проинформировала президента о переговорах с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом и попросила разъяснений по вопросам, поднятым в пятницу. Греко-кипрская сторона, по его словам, ожидает ответа, который мог бы способствовать прогрессу по трем направлениям, определенным генеральным секретарем ООН, а также по трем предложениям, представленным Христодулидисом.

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