Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок висловив посланниці ООН Марії Анхелі Ольгін різке невдоволення через її зустріч із послом Туреччини на окупованій півночі острова. Зустріч Христодулідіса й Ольгін у президентському палаці тривала 30 хвилин та відбулася на прохання представниці ООН.

Позиція кіпрської влади

Речник уряду Константінос Летимбіотіс заявив після переговорів, що зустріч Ольгін з Алі Муратом Басчері суперечить резолюції Ради Безпеки ООН №550. Він назвав цей контакт неприйнятним і невдалим моментом та наголосив, що посадовці й представники ООН мають діяти відповідно до резолюцій Радбезу.

За даними Cyprus Mail, Летимбіотіс сказав, що поясненням зустрічі було те, що заступник міністра закордонних справ Туреччини Мехмет Кемаль Бозай організував її для передання повідомлення.

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Подальші контакти

За словами речника, контакти Ольгін триватимуть, а сторони рухатимуться до спільної зустрічі 9 листопада. Він зазначив, що реальні наміри сторін оцінюватимуть за їхньою здатністю досягати домовленостей.

Після виходу з президентського палацу Ольгін повідомила журналістам, що прийшла особисто поставити Христодулідісу кілька конкретних запитань, а не обговорювати їх телефоном. Вона також заявила, що зберігає оптимізм щодо кіпрського питання.

Летимбіотіс додав, що Ольгін поінформувала президента про переговори з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом і попросила роз’яснень щодо питань, порушених у п’ятницю. Грецько-кіпрська сторона, за його словами, очікує відповіді, яка могла б сприяти поступу за трьома напрямами, визначеними генеральним секретарем ООН, а також щодо трьох пропозицій, поданих Христодулідісом.

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