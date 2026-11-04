Republikańska senatorka Shelley Moore Capito, według prognozy Decision Desk HQ, pokona demokratkę Rachel Fetting Anderson w wyborach do Senatu USA w Wirginii Zachodniej i zdobędzie trzecią kadencję. Informuje o tym The Hill.

Prognoza wyborcza

Według stanu na godz. 19:33 czasu wschodniego USA, gdy opublikowano prognozę, przetworzono 0% głosów. Capito poparli prezydent Donald Trump oraz jej kolega z Wirginii Zachodniej, republikański senator Jim Justice.

W maju Trump opublikował w Truth Social oświadczenie popierające Capito. Określił jej pracę na rzecz reprezentowania interesów mieszkańców Wirginii Zachodniej jako nadzwyczajną i udzielił jej pełnego i całkowitego poparcia.

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Kariera senatorki

Capito przewodniczy senackiej Komisji ds. Środowiska i Robót Publicznych. Przed wyborem do wyższej izby Kongresu była członkinią Izby Reprezentantów USA w latach 2003–2014 i została pierwszą kobietą z Wirginii Zachodniej wybraną do Senatu.

Jej ojciec pełnił funkcję gubernatora Wirginii Zachodniej w latach 1969–1977 oraz 1985–1989.

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