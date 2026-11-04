Сенатор-республиканка Шелли Мур Капито, по прогнозу Decision Desk HQ, победит демократку Рейчел Феттинг Андерсон на выборах в Сенат США в Западной Вирджинии и получит третий срок. Об этом сообщает The Hill.

Прогноз на выборах

По состоянию на 19:33 по восточному времени США, когда был опубликован прогноз, было обработано 0% голосов. Капито поддержали президент Дональд Трамп и ее коллега от Западной Вирджинии, сенатор-республиканец Джим Джастис.

В мае Трамп опубликовал в Truth Social заявление в поддержку Капито. Он назвал ее работу по представлению интересов жителей Западной Вирджинии чрезвычайной и объявил ей полную и безоговорочную поддержку.

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Карьера сенаторки

Капито возглавляет комитет Сената по окружающей среде и общественным работам. До избрания в верхнюю палату Конгресса она была членом Палаты представителей США в 2003–2014 годах и стала первой женщиной от Западной Вирджинии, избранной в Сенат.

Ее отец занимал должность губернатора Западной Вирджинии в 1969–1977 и 1985–1989 годах.

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