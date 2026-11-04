Сенаторка Капіто за прогнозом переобереться у Західній Вірджинії — The Hill

Сенаторка-республіканка Шеллі Мур Капіто, за прогнозом Decision Desk HQ, переможе демократку Рейчел Фетті Андерсон на виборах до Сенату США у Західній Вірджинії та здобуде третій термін. Про це повідомляє The Hill.

Прогноз на виборах

Станом на 19:33 за східним часом США, коли було оприлюднено прогноз, було опрацьовано 0% голосів. Капіто підтримали президент Дональд Трамп і її колега від Західної Вірджинії, сенатор-республіканець Джим Джастіс.

У травні Трамп опублікував у Truth Social заяву на підтримку Капіто. Він назвав її роботу з представлення інтересів жителів Західної Вірджинії надзвичайною та оголосив їй повну й цілковиту підтримку.

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Кар'єра сенаторки

Капіто очолює комітет Сенату з питань довкілля та громадських робіт. До обрання до верхньої палати Конгресу вона була членкинею Палати представників США у 2003–2014 роках і стала першою жінкою від Західної Вірджинії, обраною до Сенату.

Її батько обіймав посаду губернатора Західної Вірджинії у 1969–1977 та 1985–1989 роках.

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