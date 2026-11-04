Co najmniej siedem lotów pasażerskich w Europie oraz statek wycieczkowy Crown Iris, płynący do izraelskiej Hajfy, otrzymały we wtorek wiadomości o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych. Wszystkie samoloty bezpiecznie wylądowały, a kontrole nie wykazały obecności urządzeń wybuchowych, podaje Al Jazeera.

Ostrzeżenia dotyczyły lotów Ryanair, Wizz Air, Scandinavian Airlines i polskiego przewoźnika LOT. Wiadomości o zagrożeniu otrzymano w sprawie czterech lotów Ryanair. Nikt nie przyznał się do odpowiedzialności, a urzędnicy nie wskazali możliwych sprawców.

Kontrole w Polsce i we Włoszech

W Polsce sprawdzono dwa samoloty lecące do Warszawy. Lot Scandinavian Airlines SK751 z Kopenhagi normalnie wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie na czas kontroli samolotu zamknięto jeden pas startowy. Lot LOT z londyńskiego lotniska Heathrow przekierowano na lotnisko Warszawa-Modlin, które tymczasowo zamknięto po zgłoszeniu zagrożenia. Boeing 737 Max bezpiecznie wylądował, a kontrola niczego nie wykazała; później lotnisko wznowiło działalność.

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We Włoszech dwa myśliwce Eurofighter eskortowały lot Ryanair FR9611 z Dublina do rzymskiego lotniska Fiumicino. Wcześniej tego samego dnia procedury sprawdzające obecność materiałów wybuchowych zastosowano wobec lotu Ryanair z Lizbony, który przyleciał do Rzymu: kontrola pasażerów, bagażu i samolotu nie wykazała zagrożenia.

Inne zgłoszenia o zagrożeniach

W Murcji w Hiszpanii bez incydentów wylądował lot Ryanair z Manchesteru, wobec którego uruchomiono protokół awaryjny. W Sofii sprawdzono loty Wizz Air z Bergamo oraz Ryanair z Dublina — również nie znaleziono materiałów wybuchowych. W Wielkiej Brytanii policja poinformowała o groźbach dotyczących czterech samolotów, które miały odlecieć z Heathrow lub tam przylecieć, a także o osobnym ostrzeżeniu dotyczącym lotu w Manchesterze. Po kontrolach policja nie stwierdziła problemów z bezpieczeństwem.

W pobliżu greckiej wyspy Siros ewakuowano panamski statek wycieczkowy Crown Iris z około 1 500 pasażerami i członkami załogi po zgłoszeniu o bombie. Na statku nie znaleziono urządzenia. Dzień wcześniej lot Wizz Air z londyńskiego lotniska Luton do Sofii został z powodu podobnej groźby przekierowany w powietrzu do Budapesztu, gdzie eskortowały go węgierskie myśliwce Gripen.

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