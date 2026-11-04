据半岛电视台报道，周二，欧洲至少七个客运航班以及正驶往以色列海法的 Crown Iris 邮轮收到声称被安放爆炸物的消息。所有飞机均安全降落，检查未发现爆炸装置。

这些警告涉及瑞安航空、维兹航空、斯堪的纳维亚航空以及波兰航空 LOT 的航班。其中四个瑞安航空航班收到威胁消息。没有人宣称对此负责，官员也未点名可能涉案者。

波兰和意大利的检查

在波兰，两架飞往华沙的飞机接受了检查。斯堪的纳维亚航空从哥本哈根起飞的 SK751 航班正常降落在华沙肖邦机场，机场在检查飞机期间关闭了一条跑道。波兰航空从伦敦希思罗机场起飞的航班被改降至华沙莫德林机场，该机场在收到威胁报告后暂时关闭。这架波音 737 Max 安全降落，检查未发现任何异常；机场随后恢复运营。

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在意大利，两架 Eurofighter 战斗机护航瑞安航空从都柏林飞往罗马菲乌米奇诺机场的 FR9611 航班。当日早些时候，对一架从里斯本抵达罗马的瑞安航空航班启动了爆炸物检查程序：对乘客、行李和飞机的检查未发现威胁。

其他威胁报告

在西班牙穆尔西亚，一架从曼彻斯特起飞的瑞安航空航班在针对该航班启动紧急程序后平安降落，未发生事故。在索菲亚，来自贝加莫的维兹航空航班和来自都柏林的瑞安航空航班接受检查，同样未发现爆炸物。在英国，警方表示，四架原定从希思罗机场起飞或抵达该机场的飞机收到威胁，另有一项针对曼彻斯特一个航班的单独警告。检查后，警方未发现安全问题。

在希腊锡罗斯岛附近，收到炸弹报告后，载有约1500名乘客和船员、悬挂巴拿马国旗的 Crown Iris 邮轮被疏散。船上未发现装置。前一天，一架从伦敦卢顿飞往索菲亚的维兹航空航班因类似威胁在空中被改降至布达佩斯，并由匈牙利 Gripen 战斗机护航。

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