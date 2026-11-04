По меньшей мере семь пассажирских рейсов в Европе и круизный лайнер Crown Iris, направлявшийся в израильскую Хайфу, получили во вторник сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Все самолеты безопасно приземлились, а проверки не выявили взрывных устройств, сообщает Al Jazeera.

Предупреждения касались рейсов Ryanair, Wizz Air, Scandinavian Airlines и польского перевозчика LOT. Сообщения об угрозе поступили в отношении четырех рейсов Ryanair. Никто не взял на себя ответственность, а официальные лица не назвали возможных причастных.

Проверки в Польше и Италии

В Польше проверили два самолета, направлявшихся в Варшаву. Рейс Scandinavian Airlines SK751 из Копенгагена штатно приземлился в аэропорту Варшава-Шопен, где на время осмотра самолета закрыли одну взлетно-посадочную полосу. Рейс LOT из лондонского аэропорта Хитроу перенаправили в Варшаву-Модлин, который временно закрыли после сообщения об угрозе. Boeing 737 Max безопасно сел, а проверка ничего не выявила; позднее аэропорт возобновил работу.

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В Италии два истребителя Eurofighter сопровождали рейс Ryanair FR9611 из Дублина в римский аэропорт Фьюмичино. Ранее в тот же день процедуры проверки на наличие взрывчатки применили к рейсу Ryanair из Лиссабона, прибывшему в Рим: осмотр пассажиров, багажа и самолета не выявил угрозы.

Другие сообщения об угрозах

В Мурсии в Испании без инцидентов приземлился рейс Ryanair из Манчестера, в отношении которого был активирован экстренный протокол. В Софии проверили рейсы Wizz Air из Бергамо и Ryanair из Дублина — взрывчатку также не нашли. В Великобритании полиция сообщила об угрозах в отношении четырех самолетов, которые должны были вылететь из Хитроу или прибыть туда, а также об отдельном предупреждении относительно рейса в Манчестере. После проверок полиция не выявила проблем с безопасностью.

Возле греческого острова Сирос после сообщения о бомбе эвакуировали панамский круизный лайнер Crown Iris с примерно 1 500 пассажирами и членами экипажа. Устройство на судне не нашли. Накануне рейс Wizz Air из лондонского Лутона в Софию из-за аналогичной угрозы в воздухе перенаправили в Будапешт, где его сопровождали венгерские истребители Gripen.

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